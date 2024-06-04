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"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da "Sibergöz-43" operasyonları düzenlendi.

04.06.2024

"Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlar sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, 147 tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka ve kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, jandarma ekiplerini tebrik etti.

Operasyonun detayları

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü kurarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Muğla merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep ve Tekirdağ'daki operasyonlarda sosyal medya uygulamaları üzerinden "Kiralık Bungalov" ilanları verip, vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen "Şimşek Çetesi" üyesi 32 şüphelinin yakalandı.

Manisa ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "çevrim içi yasa dışı bahis" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Manisa ve Antalya merkezli İstanbul, Muğla, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

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