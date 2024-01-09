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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Valiler Toplantısı'nın açılışında konuşuyor.
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Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonlarında; Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan 'oltalama' (phishing) sitesi üzerinden 'araç satışı' ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Sosyal medya platformu üzerinden 'kiralık bungalov' temasını kullanarak oluşturdukları 'oltalama' sitesinden 8 ilde para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

e-Ticaret sitelerinden 'konteyner, telefon, makine' ilanları vererek aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 11 ilde vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağlayan 39 şüpheli yakalandı.

'0850'li numaralar üzerinden iletişim kuran 'TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına' yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova'dan arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğu söylenerek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı."

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

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