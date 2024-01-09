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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve hafif sağanak görüş mesafesini düşürdü.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Bolu

Kara yolunun Bolu kesiminde Seymenler ve Elmalık mevkisi ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ile Kaynaşlı geçişlerinde sis ve hafif sağanak etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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