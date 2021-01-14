Euro
9.04
Dolar
7.43
BIST 100
1,559.28
Altın
1,843.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
logo
Türkiye

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yavuz Emrah Sever,Mehmet Emin Gürbüz   | 14.01.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu/Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla yağan ve sabaha karşı yeniden başlayan kar, Bolu Dağı'nın Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini artırdı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin Bolu Dağı kesimini kullanmamasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 1244 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 92 milyon 778 bini geçti
Endonezya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Danimarka Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü B117 nedeniyle ülkedeki tedbirlerin süresini uzattı

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kar ve sağanak uyarısı

Küre Dağları'nda kardelenler karsız açtı

Küre Dağları'nda kardelenler karsız açtı
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Uludağ kara hasret

Uludağ kara hasret