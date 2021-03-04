Euro
8.94
Dolar
7.42
BIST 100
1,538.04
Altın
1,719.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı, 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin yaralandığı bildirildi
logo
Yaşam

Asker çift üniformayla dünyaevine girdi

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katıldığı törende çift, mutluluklarını paylaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Cem Ali Kuş   | 04.03.2021
Asker çift üniformayla dünyaevine girdi Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma astsubay olarak görev yapan Nihal Özmen ve Yasin Kerim Süer, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniforma giydi.

Asker çift üniformalarıyla dünyaevine girdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, jandarma astsubay olarak görev yapan Nihal Özmen ve Yasin Kerim Süer, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine üniforma giydi. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın, belediye nikah salonunda kıydığı nikahta, çiftin şahitleri Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü oldu.

Törene, çiftin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal da katıldı.

Vali Atay, çifti tebrik ederek, "Jandarma teşkilatında görev yapan çiftimizin nikah şahidi olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Damat jandarma astsubay Yasin Kerim Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, severek evlendiklerini belirterek, mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Süer, eşiyle bir ömür boyu mutlu olmak istediklerini ifade ederek, başta Vali Atay olmak üzere kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir
Ukrayna'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

Benzer haberler

Asker çift üniformayla dünyaevine girdi

Asker çift üniformayla dünyaevine girdi

Batı Karadeniz'de yavaşlayan hamsi avcılığı tezgahlardaki fiyatı artırdı

Yerli ve milli makineli tüfek 'SAR 762 MT' güvenlik güçlerinin destekçisi olacak

Bitki taneleri usta ellerde takı ve tespihe dönüşüyor

Bitki taneleri usta ellerde takı ve tespihe dönüşüyor
'Yanı başımda annemi kaybettim, dönüp 'Anne nasılsın' diyemedim'

'Yanı başımda annemi kaybettim, dönüp 'Anne nasılsın' diyemedim'
ALS'li hasta 'gözleriyle' yazdığı kitapla kimsesiz çocuklara destek Afrika'ya can suyu olacak

ALS'li hasta 'gözleriyle' yazdığı kitapla kimsesiz çocuklara destek Afrika'ya can suyu olacak