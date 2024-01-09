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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikasının Kızılcahamam'da düzenleyeceği 3. Büyük Türkiye Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl Başkanlığına ve Şehzadeler İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Teşkilat Buluşması"na iştirak edecek.

(Manisa/15.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3.⁠ ⁠Uluslararası Madencilik Konferansı’na katılacak.

(Riyad/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da bir araya geleceği mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile Ortak Stratejik Planlama Grubunun altıncı ortak toplantısına başkanlık edecek, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Antalya/17.00/Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.30/Atina/22.15) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçlarında; TOFAŞ Yunanistan'ın PAOK mateco, Galatasaray Ekmas ise İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibini konuk edecek.

(Bursa/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında VakıfBank, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibine konuk olacak.

(Mulhouse/21.00)

5- CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo Azores ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Azorlar/23.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası, Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)



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