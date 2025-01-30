Dolar
35.78
Euro
37.32
Altın
2,778.26
ETH/USDT
3,211.30
BTC/USDT
105,166.00
BIST 100
10,135.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Gündem

SGK'nin geri ödeme listesine 56 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
SGK'nin geri ödeme listesine 56 ilaç daha alındı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlıktan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin açıklama
Emekli profesör mübadele ile gelen aileleri unutturmadı
Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada
Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan
Malatyalı gassallar 6 Şubat'taki "en zorlu" mesailerini anlattı

Benzer haberler

SGK'nin geri ödeme listesine 56 ilaç daha alındı

SGK'nin geri ödeme listesine 56 ilaç daha alındı

Geri ödeme kapsamına alınan glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 çocuk yararlandı

Emekli Sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacak

Bakan Işıkhan: Çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacak
İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi

İŞKUR'un "Aday Havuz Sistemi" ile iş arayan 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildi
Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi

Geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet