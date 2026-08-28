Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasından son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması ve 1,5 milyon iş başvurusu yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan İŞKUR Mobil uygulamasına ilişkin paylaşım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Mobil uygulamasından son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması ve 1,5 milyon iş başvurusu yapıldığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından, Kasım 2024'te hizmete sunulan İŞKUR Mobil uygulamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İŞKUR Mobil uygulamamız ile hizmetlerimizi 9,2 milyon vatandaşımızın cebine taşıdık. Son bir yılda 250 milyon nitelikli iş araması, 1,5 milyon iş başvurusu yapıldı. iOS ve Android platformlarında sunulan mobil uygulamamız ile İŞKUR'un tüm hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilirsiniz."