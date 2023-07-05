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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
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Ekonomi

SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 648 bin 331 kişinin, toplam 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira borç için yapılandırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
SGK'ye 140 milyar 922 milyon liralık borç yapılandırma başvurusu yapıldı

Ankara

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurularının 3 Temmuz'da sona erdiğini anımsattı.

SGK'ye 1 milyon 648 bin 331 kişinin başvurduğunu belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Başvurularla 140 milyar 922 milyon 597 bin 341 lira yapılandırıldı. Bu kapsamda 8 milyar 20 milyon 564 bin 861 lira tahsil edildi. Borçluların yapılandırmış oldukları tutarın ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023'e uzatıldı. Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek."


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