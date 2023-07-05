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Ekonomi

Almanya'da otomobil pazarı, elektrikli otomobillere olan yüksek talep sayesinde ivme kazanıyor

Almanya'da trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Bahattin Gönültaş  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Almanya'da otomobil pazarı, elektrikli otomobillere olan yüksek talep sayesinde ivme kazanıyor

Berlin

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden (KBA) yapılan açıklamaya göre, geçen ay ülkede trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı, Haziran 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 25 artarak 280 bin oldu.

Geçen aylarda olduğu gibi özellikle büyük filo şirketlerinden ve araç kiralama şirketlerinden gelen talep, haziran ayında da yeni kayıtların artmasını sağladı. Özel otomobil kayıtları yaklaşık yüzde 7,2 artarken, ticari kayıtlar yüzde 34,4 yükseldi.

Haziranda trafiğe kaydedilen tamamen elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 64,4 artarak 52 bin 988’e yükseldi. Söz konusu otomobillerin pazar payı, mayısa göre 1,5 puan artarak yüzde 18,9'a yükseldi.

Yılın ocak-haziran döneminde ise trafiğe yeni kayıtlar yüzde 13 artarak yaklaşık 1,4 milyon araca ulaştı.

Almanya otomotiv sektöründe iş beklentileri kriz seviyesinde

Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, rekor karlara ve büyüyen bir pazara rağmen, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri, haziranda 2008 finansal krizinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi haziranda eksi 10,3 puandan eksi 56,9 puana geriledi.

Bir yandan üreticiler, geçen yıl çip gibi eksik ürünler nedeniyle birikmiş olan siparişleri eritmeye çalışırken, ekonomideki belirsizlik nedeniyle yeni siparişler düşüyor.

Alman Otomobilciler Birliği’ne (VDA) göre, haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 20 daha az sipariş kaydedildi. Yurt içi siparişler yıl başından bu yana yüzde 27 düştü.

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