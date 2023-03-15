Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı
Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor.
Şanlıurfa
Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.