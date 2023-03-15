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Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı

Selden etkilenen Şanlıurfa’da sokaklarda temizlik çalışması sürüyor.

Eşber Ayaydın, Müslüm Etgü  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Jandarma ekipleri taşan Karakoyun deresi bölgesinde TOMA, kürek ve paspaslarla bölgedeki çamurun temizlenmesine yönelik çalışmalara destek verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

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