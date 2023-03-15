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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 12 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Mehmet Bayrak  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalarının, yarın Defne ilçesindeki Sümerler ve Harbiye mahalleri ile Antakya ilçesindeki Haraparası, Ekinci, Maraşboğazı, Serinyol, Anayazı, Alahan, Büyükdalyan, Derince, Zülüflühan ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan ve yıkık binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarını yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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