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Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Fırat Taşdemir  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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