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Şehit Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Emrah Yaşar   | 03.02.2022
Şehit Piyade Er Tarık Tarcan son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emrah Yaşar / AA

Eskişehir

Şehit Tarcan'ın (27) Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada tabutun başına gelen baba Hilmi Tarcan asker selamı vererek, "Oğlum sana hakkım sonuna kadar helal olsun." dedi. Anne Günay Tarcan ise "Ah yavrum sen bizi nasıl bırakıp gittin." diye gözyaşı döktü.

Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra vatani görevi için birliğine katıldığı, terhisine ise 20 gün kaldığı öğrenildi.

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