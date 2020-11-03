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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Zuhal Demirci   | 03.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaralı polis ve kadına yardım eden Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen'le ilgili paylaşımda bulunarak, "Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz!" ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, yaralılara yardım eden ve saldırıda bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin'le telefonda görüşmüştü.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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