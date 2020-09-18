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Şehitlerimizi uğurladık

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ile şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Abdullah Söylemez,Serkan Avci,Ahmet Güler   | 18.09.2020
Şehitlerimizi uğurladık Fotoğraf: Abdullah Söylemez / AA

Ağrı/Mersin

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi memleketi Ağrı'da defnedildi.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgesine dün bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Teğmen Harun Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler ve yakınlarınca Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alındı.

Askerlerce bir süre omuzlarda taşınan şehidin naaşı, cenaze nakil aracına konularak kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirilip katafalka konuldu.

Şehit Aslan içi burada cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

Törende cenaze namazının kılınması ve duaların edilmesinin ardından şehidin cenazesi Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile askerlerce omuzlara alındı.

Tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına kadar taşınan şehidin naaşı daha sonra götürüldüğü Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Ağrı Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Varol, Belediye Başkanı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Cumhuriyet Bassavcısı Hasan Turgut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kısa süre sonra düğün yapmayı planlıyordu

Bir süre önce Dilek Aslan ile resmi nikah kıydığı belirtilen Teğmen Harun Aslan'ın henüz düğününü yapamadığı ve kısa süre sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havanlı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesi de memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. 

Şehit Kılınç'ın (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Gençali Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisi'ne getirildi. 

Törende, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, Mersin ve Karaman kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Silifke M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi İbrahim Kılınç da askeri personelin gözetiminde törene katıldı. Törende, ailenin talebi üzerine İbrahim Kılınç'ın kelepçesi çıkarıldı.

Törende, şehidin 3 yaşındaki oğlu Ahmet Cemal ile zabıta görevlileri ve güvenlik güçleri yakından ilgilendi.

Şehidin 1 yaşındaki kızı Fatma Aynur aile yakınlarınca tören alanındaki parka götürüldü.

Törende şehidin babası Cemal, annesi Fatma, eşi Hatice gözyaşı döktü. 

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. 

Şehidin naaşı Mut Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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