Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk
AA "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği, "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla buluşturan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerini "Okulun Geleceği, Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları" temasıyla buluşturan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi, ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ilk oturumunda "Kovid Neslinin Geleceği" konusu ele alındı.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Alpaydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, OECD Eğitim Beceriler Başkanlığı direktörü Andreas Schleicher, New York Tiran Üniversitesi Psikoloji Profesörü Enila Cenko, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün, Indiana Üniversitesi Matematik Eğitimi Profesörü Enrique Galindo ve UNESCO Öğretmen Gelişimi Direktörü Carlos Vargas-Tames konuşmacı olarak yer aldı.
Panele video konferans yöntemiyle katılan OECD Eğitim Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, pandemi öncesi ve sonrasında öğrenci ve öğretmenlerin eğitimdeki uyum sürecine dikkati çekti.
Schleicher, yaşanan uyum sorununa ilişkin, "Özellikle okullarda öğretmenlerin karşısına geçen öğrenciler birçok şey söyledi. 'Yeni şeyler keşfetmeyi, yeni kaynaklar belirlemeyi kendi kendime öğrendim. Şimdi bunları nasıl değişik sunacaksınız?' diye sordu. Öğretmenler de okula geri döndü. Dediler ki; 'Pandemide iyi bir şekilde eğitim vermedim. Koç oldum, destek verdim, yenilikçi platformlar için öğrencilerime ulaşmak için yeni bir yöntem denedim. Onların ilgi alanlarını öğrenmem gerekti, onlara eşlik etmek istedim.' Öğretmenler de yeni okul prensiplerine göre düşünüyor. Pandemide herkes değişik bir şekilde okulu terk etti ama biz okulu, insanları, zamanı teknolojiyi yeniden oluşturduk ve yeni eğitim sistemleri oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.
Pandeminin getirdiği psikolojik etkilere vurgu
Kovid-19'un insanlar üzerinde oluşturduğu etkiler üzerine bir konuşma yapan New York Tiran Üniversitesi Psikoloji Profesörü Enila Cenko da salgının özellikle insan hayatının dokusunu zedelediğini ve kısa ve uzun vadeli birçok sorunu ortaya çıkardığını vurguladı.
Cenko, "Bu da birçok insanda zihinsel sağlığı etkileyen şeylere sebep oldu. Pandemi, hayat kaybı ya da sağlık kaybı korkusunu bize aşıladı ve kontrolsüzlükten dolayı gelecek korkusu aşıladı." dedi.
Indiana Üniversitesi Matematik Eğitimi Profesörü Enrique Galindo ise tek bir çözümün herkes için uygun olmasının beklenemeyeceğini, farklı yerlerde farklı zihinlerin olduğunun anlaşılması ve buna göre aksiyon alınması gerektiğini belirtti.
"Pandemi döneminde farkına vardık ki eğitim gerçekten değişebilir"
Salgın döneminde eğitimin değişebilir olduğunun görüldüğünü ifade eden UNESCO Öğretmen Gelişimi Direktörü Carlos Vargas-Tames ise "Eğitimin değiştiğinin farkına varabiliyoruz. Eğitim sistemleri çok ağır olabilir, geleneksel olabilir, katı olabilir ama pandemi döneminde farkına vardık ki eğitim gerçekten değişebilir. Tabi ki master plan ve zaman gerekir." diye konuştu.
29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün de dijital imkanlar sayesinde salgın süresince öğrencilerin eğitimlerinin sürdürülebildiğini aktardı.
2. İstanbul Eğitim Zirvesi, öğleden sonra gerçekleştirilecek "Farklılaşmış Eğitim" ile "Eğitimde Alternatif Arayışlar" başlıklı oturumların ardından sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.