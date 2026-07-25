TCMB, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Uğur Aslanhan
25 Temmuz 2026•Güncelleme: 25 Temmuz 2026
TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 13 Eylül 2018'de 7964 sayılı TCMB kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edildi.