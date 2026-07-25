Dayanıklılığı, şeffaflığı ve kolay şekil verilebilirliği nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan "pet resin" ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar belli oldu.

"Pet resin" ithalatında açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar belirlendi Dayanıklılığı, şeffaflığı ve kolay şekil verilebilirliği nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan "pet resin" ithalatında uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin esaslar belli oldu.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre gıda ve içecek ambalajları, tekstil ürünleri, plastik şişeler, filmler, kaplar, tüpler ve daha birçok uygulamada kullanılan "pet resin" (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında ek mali yükümlülük olarak uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Bu kapsamda tarife kontenjanı miktarı, korunma önleminin uygulanacağı süre içinde belirli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşya için birinci döneminde 12 bin 41 ton, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 24 bin 81 ton olarak belirlendi.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı, birinci dönemde 4 bin 14 tonu, ikinci ve üçüncü döneminde her bir dönem için 8 bin 27 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 150 ton olarak belirlendi.