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Sarıyer'de devrilen su yüklü paletin altında kalan kişi yaralandı

Mücahit Türetken, Ümit Türk  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Sarıyer'de devrilen su yüklü paletin altında kalan kişi yaralandı

İstanbul

Sarıyer'de su yüklü paletin altında kalarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'taki bir marketin çalışanları, kamyondan asansörlü rampa ile su yüklü paleti aşağı indirdi.

İndirilen yükün markete götürülmeye çalışıldığı sırada iki kişi, devrilen transpaletin altında kaldı.

Yaralılardan biri kendi imkanlarıyla çıkarken kamyon şoförü olduğu öğrenilen diğer kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Efe Tuna, gazetecilere, duydukları ses üzerine ağabeyi ve babasıyla evden çıkarak olay yerine geldiklerini söyledi.

Suları atarak yaralıyı çıkardıklarını ifade eden Tuna, "Durumu kritikti. Göğsünde sorun vardı. Konuşamıyordu, bilinci kapanıyordu. Ambulans geldi ve yaralıyı alarak hastaneye götürdü." dedi.

Ege Tuna da ses ve bağrışma üzerine balkona çıktığını anlatarak, bir kişinin paletin altında kaldığını gördüğünü dile getirdi.

Olay yerindeki kişilerle birlikte üzerinde bulunan suları atarak yaralıya ulaştıklarını ifade eden Tuna, "Kaburgaları kırılmış gibiydi, durumu iyi görünmüyordu." şeklinde konuştu.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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