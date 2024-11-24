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Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

Sarıyer'de denize düşen bir kadın ile peşinden atlayan arkadaşını arama çalışması başlatıldı.

Ali Cevahir Aktürk, Hamdi Dindirek  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için arkadaşı da denize atladı.

İki arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Ekiplerin denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kadının düştüğü, arkadaşının da kurtarmak için denize atladığı anlar ise çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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