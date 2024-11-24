Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
Sarıyer'de denize düşen bir kadın ile peşinden atlayan arkadaşını arama çalışması başlatıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Kadını kurtarmak için arkadaşı da denize atladı.
İki arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı dalgıçlar sevk edildi.
Ekiplerin denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Kadının düştüğü, arkadaşının da kurtarmak için denize atladığı anlar ise çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.