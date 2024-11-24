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PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

Ömer Koparan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
PKK/YPG'nin Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Bab

İlçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezini çoklu roketlerle hedef aldı.

Terör örgütünün, ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

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