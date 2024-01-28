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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının 2 failinin yakalandığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

İstanbul/Ankara

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

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