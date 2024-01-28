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Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, inşaatı süren Namazgah Camii'ni ziyaret etti.

Can Efesoy  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Tiran'da, inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.

Paylaşımda, Fidan'ın, camiyi incelerken ve halkla sohbet ederken çekilen fotoğraflarına yer verildi.

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