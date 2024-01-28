Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, inşaatı süren Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Tiran'da, inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti.
Bakanımız @HakanFidan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a varışında, inşaatı sürmekte olan Namazgah Camii'ni ziyaret etti. pic.twitter.com/K1B0TcHnht— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 28, 2024
Paylaşımda, Fidan'ın, camiyi incelerken ve halkla sohbet ederken çekilen fotoğraflarına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.