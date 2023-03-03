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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
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Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

Şanlıurfa ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oluyor.

Cuma Sarı   | 03.03.2023
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Kentte sabahtan itibaren etkisini arttırmaya başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

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