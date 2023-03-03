Dolar
18.89
Euro
20.07
Altın
1,848.33
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı.

Orhan Pehlül   | 03.03.2023
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği "Furkan Apartmanı"nın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay, Adıyaman merkezde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atay, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları 2417 saat 6 dakika uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına ilişkin paylaşım
AFAD, konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini açıkladı
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Benzer haberler

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Adıyaman'da depremlerde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da şebeke suyu ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var

Kilis'te depremde hasar gören minare ve binalar kontrollü yıkılıyor

Kilis'te depremde hasar gören minare ve binalar kontrollü yıkılıyor
Kahramanmaraş'ta afetin çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş'ta afetin çocuklar üzerindeki etkisi azaltılmaya çalışılıyor
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor

Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet