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Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin içi boyanıyor

Şanlıurfa'da selden etkilenen evlerin içinin boyanması için çalışma başlatıldı.

Yasin Dikme  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Şanlıurfa'da selden zarar gören evlerin içi boyanıyor

Şanlıurfa

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerinin 15 Mart'ta selin etkilediği Akabe, Karakoyunlu, Türkmeydanı mahallelerindeki çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamda Eyyübiye Belediyesi ekipleri, sokaklardaki temizlik ve boyama işlerinden sonra evlerin içini de boyamaya başladı.

Evlerin alçı, sıva gibi eksiklerini tamamlayan ekipler, ev sahiplerinin talepleri doğrultusunda evlerin içini boyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkmeydanı Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıkınacı, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek "Selden zarar gören evlerimizin iç ve dış cephe boyaları yapıldı. Hizmetler yapılmaya devam ediyor. Bir muhtar olarak ne zaman ararsak sorunumuzu çözüp, ihtiyaçlarımızı gideren Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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