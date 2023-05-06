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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da depremzede çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Halil Fidan, Ali Kemal Zerenli  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İskenderun'da depremzede çocukları sevindirdi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli / AA

Hatay

"Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için Modernevler Mahallesi'ndeki geçici barınma merkezinde program hazırlandı.

"Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar müzik ve palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklardan Eylül Havalar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Çok mutlu oluyoruz, oyuncaklar veriyorlar, oyunlar oynatıyorlar, çok eğlenceli oluyorlar." dedi.

Ecrin Cansız da düzenlenen etkinlikte çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında, yarın da Antakya ilçesinde etkinlik yapılacağı öğrenildi.

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