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Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde oluşan hortum görüntülendi

Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde hortum oluştu.

Cebrail Caymaz  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Göleti'nde oluşan hortum görüntülendi

Şanlıurfa

Kentte etkili olan sağanağın ardından Atatürk Baraj Göleti'nde hortum meydana geldi.

Hortum, Kasımkuyu Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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