İdlib’de savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti

Eşref Musa
21 Mayıs 2026•Güncelleme: 21 Mayıs 2026
Suriye Sivil Savunma Müdürlüğü, İdlib’in Ebu Habba köyünde çocukların oyun oynadığı sırada yağmur suyu toplama kuyusuna taş atmaları sonucu içeride bulunan patlayıcı maddenin infilak ettiğini açıkladı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiği, 3 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucu 688 kişi hayatını kaybetmiş, 1865 kişi yaralanmıştı.