Sancaktepe'de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi
Sancaktepe'de karlı zeminde kayan otomobil, yol üzerindeki çocuğu önüne katarak sürükledi.
İstanbul
Mevlana Mahallesi Vekil Sokak'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaymaya başladı.
O sırada yol üzerinde bulunan çocuğu önüne katarak sürükleyen otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Ailesi tarafından yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.