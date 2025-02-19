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Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İlhan Atabey  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Bursa Deniz Otobüslerinde sefer iptalleri

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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