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Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Özgür Uyaroğlu   | 22.06.2022
Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA

Samsun

İlçede akşam dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su ve çamur birikintileri oluştu, bir tekstil atölyesinin ve bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

Yağış nedeniyle Kazımpaşa Caddesi'nde kaldırımın bir bölümü çöktü. Kaldırımın bu kısmı yaya trafiğine kapatıldı.

Yağış sonrası Havza Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri de su baskını yaşanan binalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışma yürütülen Kazımpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman da Özdemir ile su baskını yaşanan tekstil atölyesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu

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