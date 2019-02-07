Osmanlı'nın 'Kat'ı sanatı' geleceğe aktarılıyor

Osmanlı döneminde oldukça yaygın yapılan, kağıt veya derinin kesilip üst üste koyulup üç boyutlu düzenlenmesiyle oluşturulan "Kat'ı" sanatının geleceğe aktarılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

SAMSUN - Mehmet Kumcağız

Osmanlı döneminde oldukça gelişen "Kat'ı sanatı"nın yok olmaması amacıyla Samsun'da çalışmalar yapılıyor.

Osmanlı kültüründe önemli yeri bulunan, kağıt veya derinin kesilip üç boyutlu olarak düzenlenmesiyle yapılan Kat'ı sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutan el sanatları arasında bulunuyor.

Bu sanatın yok olmaması ve gelecek nesillere ulaştırılması için Atakum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Merkezi'nde isteklilere kurs veriliyor.

Tablo ve hediyelik eşyalar üretiliyor

Burada kursiyerler, kat'ı sanatıyla tablo ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Kat'ı sanatı öğrenmek için eğitim alan kadınlar, hünerli elleriyle hayat verdikleri bu sanatı, geleceğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kat'ı sanatı usta öğreticisi Fehimi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kat'ı sanatının sabır, emek, incelik ve dikkat gerektirdiğini söyledi.

Kat'ı'nın Osmanlı'dan gelen bir sanat olduğunu belirten Kaya, "Kat'ı, kağıt veya derinin çeşitli boyutlarda kesilip üst üste koyulması, böylece üç boyutlu hale getirilmesiyle ilgili bir sanattır. Bu el sanatına kadınlarımız oldukça ilgi gösteriyor." dedi.

"Her bir aşaması ayrı bir sabır ve titizlik gerektiriyor"

Kursa gelenlerin özveriyle çalışıp çok güzel eserler ortaya çıkardığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Bir tablo 1,5 ay da sürebiliyor. 14 kat kağıt ya da derinin kesilerek üst üste konulup üç boyutlu hale getirilmesiyle yapılıyor. Kesme, cımbızlama, silikonlama, ütüleme ve vernikleme gibi aşamaları var. Kesme aşamasının çok düzgün olması lazım. Cımbızlama aşaması da önemli. Yapıştırdığımız zaman kağıt gibi değil, seramik gibi duruyor. Bu nedenle detaylara dikkat ediyoruz. Her bir aşaması ayrı bir sabır ve titizlik gerektiriyor."