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Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde etkili olan kıyı erozyonu, sahildeki çam ağaçlarının kökünden devrilmesine yol açtı.

Veysel Altun   | 05.02.2023
Samsun'da kıyı erozyonu çam ağaçlarını devirdi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Yalı Mahallesi sahilinde dalgalar, kıyıdaki ağaçlık alanı aşındırdı.

Kıyı erozyonu nedeniyle çam ağaçları kökünden denize doğru devrilirken dalgalar sahil yoluna yaklaştı.

Dalgaların kıyı şeridini aşındırması dronla görüntülendi.

Kıyı erozyonunun etkili olduğu bölgede yer alan Yeşilyurt Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Karagüzel, AA muhabirine, erozyonla sahillerinde tahribatlar oluştuğunu söyledi.

Taflan sahilinden başlayan kıyı erozyonunun Çatalçam sahili, Çakırlar sahiline doğru devam ettiğini belirten Karagüzel, sahillerin daha fazla zarar görmemesi için yetkililerden gerekli incelemeleri yaparak önlem alınmasını istediklerini ifade etti.

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