Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Antalya
İlçede Gömbe, Sütleğen, Akörüsü ve Beldibi'nin de aralarında bulunduğu yüksek kesimlerdeki mahallelerde, kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Kaş Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yayla yollarında araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda kişiye kurtardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.