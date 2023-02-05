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Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri küreme, yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Talip Demirci   | 05.02.2023
Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Talip Demirci - AA

Antalya

İlçede Gömbe, Sütleğen, Akörüsü ve Beldibi'nin de aralarında bulunduğu yüksek kesimlerdeki mahallelerde, kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Kaş Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, yayla yollarında araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda kişiye kurtardı.

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