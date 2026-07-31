Bakan Göktaş'tan 24 haftaya çıkarılan doğum izni süresine ilişkin paylaşım

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla attıkları her adımda ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda nisan ayında 24 haftaya çıkardığımız doğum izni süresi de bu yaklaşımımızın bir yansımasıdır. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, medeniyetimizin temeli olan aile yapımızı güçlendirmeye ve iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a katkıları dolayısıyla teşekkür ediyor, çocuk sahibi olan ailelerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”