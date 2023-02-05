Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), yoğun kar yağışı ve sıcaklık düşüşlerinin enerji nakil hatlarını olumsuz etkilememesi ve afet kaynaklı arızaların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de olası yoğun kar yağışı ve fırtınaya yönelik olarak Başkent EDAŞ, yıl boyunca yatırım ve bakım çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda şirket, bölgedeki 545 arıza, onarım ve bakım çalışanına ek olarak diğer bölgelerde çalışan 115 destek personelini kriz durumunda önceden tespit edilen noktalara intikali için teyakkuz durumuna getirdi.
Böylece destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele edecek elektrik dağıtım çalışan sayısı toplamda 1115'e ulaştı.
Yoğun kar yağışı neticesinde, iletim hatlarına giden güzergahlarda kullanılmak üzere 5 kepçe ve vinç hazır tutulurken, kepçelerin açamayacağı rotalar için kullanılacak 5 paletli kar aracı ve 413 adet 4 çeker pick-up aracın bakımları tamamlandı. İlave olarak 57 adet 4 çeker araç bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı.
Sarp arazilerde oluşabilecek iletken kopuğu ve direk hasarlarının, derin karın etkisiyle personelce gezilerek tespit edilemeyeceği bölgelerde kullanılmak üzere, mevcut 11 İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ek olarak 3 İHA daha operatörleriyle birlikte bölgeye sevk edildi. Söz konusu İHA'lar, iletim hatlarının üzerinde uçarak nokta atışı görüntülü tespit ve optimum müdahale zamanlaması ile arıza tespiti için kullanılacak.
Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim Jeneratörü bölgede
Bölgede tutulan jeneratörlere ek olarak içlerinde Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim (YG) jeneratörü de olmak üzere çok sayıda jeneratör bölgede görev yapmak için hazırlandı.
Türkiye'de ilk kez Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından geliştirilerek Başkent EDAŞ bölgesinde hizmete alınan 15 bin ila 20 bin nüfuslu bir ilçenin enerjisini tek başına sağlayabilecek kabiliyetteki 2 megavolt-amperlik (MVA) Yüksek Gerilim (YG) Jeneratörü bölgedeki lojistik merkezine ulaştırıldı.
Afet senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, oluşabilecek iletişim kopukluklarının engellenmesi amacıyla yerel yönetim ve basın bilgilendirmeleri gerçekleştirilerek süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu.
Muhtarların ilgi ve talepleri doğrultusunda oluşturulan Muhtar WhatsApp Hattı devreye alınarak, olası kriz durumundaki arızalara müdahale için yapılacak iş birlikleri ve kullanılabilecek kanallara bir yenisi daha eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.