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Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkili olmaya devam ediyor.

Osman Nevtan Angün  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, 3 gündür ilçeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisi artan dalgalar yüzünden daha da ilerledi.

Sahil Park'ın önünde bulunan çınar ağacı erozyon nedeniyle devrildi. Yıkılan ağaç ile civardaki soyunma kabinleri, belediye ekiplerince tedbir amaçlı kaldırıldı.

Erozyonun etkili olduğu alan havadan da görüntülendi.

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