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TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'ndeki asırlık çınar ağacı rüzgar nedeniyle devrildi

En az yüzyıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi.

Mustafa Hatipoğlu   | 10.02.2021
TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'ndeki asırlık çınar ağacı rüzgar nedeniyle devrildi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri'nde bulunan ve en az yüzyıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi.

İstanbul'da 8 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini aralıklarla sürdürüyor.

TFF'nin Beylerbeyi Tesisi'nin içinde bulunan çınar ağacı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olay sırasında güvenlik kulübesinde, tesisin çitlerinde ve sokaktaki bir otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üsküdar Belediyesi ekipleri ağaçtan kopan dalları sokaktan temizledi.

Çınar ağacının gündüz saatlerinde devrildiği yerden kaldırılacağı öğrenildi.

Hasar oluşan aracın sahibi Ayşe Kırıcı, "Kendime geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Çok fazla zarar vermemiş ama, bu saatte de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Mala gelsin, cana gelmesin." dedi.


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