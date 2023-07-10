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Sakarya'da taşan dere nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Osman Nevtan Angün  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sakarya'da taşan dere nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren sağanak sonrası Darıçayırı Mahallesi'ndeki derenin seviyesi yaklaşık 5 metre yükseldi.

Zeminden 70 santimetre yukarı çıkan sel suları dolayısıyla mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerde mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve kamyonetlerle bölgeden tahliye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Necmi Işık, bölgede sağanağın etkili olduğu zamanlarda taşkın riskini yaşadıklarını belirterek, "Ev ve dükkanlarda maddi zarar var. Tarlalardaki ekinler telef oldu. Zararımız büyük. Önlem alınmazsa yılda iki ya da üç kez yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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