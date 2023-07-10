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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle söndürüldü.

Özgürer Deniz Kundakçı, Durmuş Genç  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Fotoğraf: Özgürer Deniz Kundakçı/AA

Muğla

Şerefler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. Vatandaşlar da yangının yerleşim yerine ulaşmaması için traktör ve su tankerleri ile ekiplere yardımcı oluyor.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Karakuş çalışmaları yerinde takip etti.

Yakuta, bölgede sıkıntılı bir durum kalmadığını, ekiplerin vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladığını bildirdi.

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