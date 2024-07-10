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Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Uğur Subaşı  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı

Sakarya

Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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