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Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gökhan Balcı  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Üniversitenin botanik bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına üniversite personeli de destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen bir üniversite personeli sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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