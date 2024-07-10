Edirne'de üniversitenin botanik bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan botanik bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edirne
Üniversitenin botanik bahçesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına üniversite personeli de destek verdi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Yangında dumandan etkilenen bir üniversite personeli sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.