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Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 28.08.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı.


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Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
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