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Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı

Beyoğlu'nda bulunan Abdüsselam Kur'an Kursu'nda yetişen 31 hafız, Taksim Camii'nde ilk kez düzenlenen merasimle icazet aldı.

İrem Demir   | 28.08.2022
Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı Fotoğraf: İrem Demir/AA

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığının sınavlarını başarıyla geçen 31 öğrenci, 28 Mayıs 2021’de hizmete açılan Taksim Camii'ndeki icazet merasiminde diplomalarını aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetinde düzenlenen merasimde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Abdüsselam Kur'an Kursu yöneticisi Recep Cenik, törende yaptığı açıklamada, bugüne kadar binlerce hafız yetiştirdiklerini söyledi.

Yeniden 28 Şubat öncesi günlere dönmeye gayret ettiklerini dile getiren Cenik, "Her yıl, diğer hocalarımız ve Mahmut Ekşi Hocaefendi'nin emekli olmasına rağmen günde 10-12 saate varan fedakarca eğitimleri sayesinde Türkiye ve dünya yarışmalarında dereceye giren hafızlarımız yetişiyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ise her yıl 12 bin hafızın belge aldığını belirterek, törenlerin hafızları taltif etmek ve toplum önünde muteber insanlar olduğunu ilan etmek için yapıldığını kaydetti.

Merasime, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kaymakam Mustafa Demirelli, İlçe Müftüsü Mehmet İzci katıldı.

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