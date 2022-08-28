Çubuk'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı evler zarar gördü.
Ankara
Yağış nedeniyle İkipınar Mahallesi'nden geçen İkipınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı.
Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi.
Bazı ilçe sakinleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.