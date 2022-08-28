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Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 28.08.2022
Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

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Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
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