Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını yarın öğrenebilecek
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.