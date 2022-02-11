Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanına yapılan saldırıya ilişkin "Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının bir sağlık çalışanına saldırmasına tepki gösteren Koca şunları kaydetti:
Dün gece İstanbul’da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Covid hastası enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darp ederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2022
"Dün gece İstanbul'da bir şiddet olayı daha yaşadık. Bir Kovid hastası, enjeksiyon sırasında canını acıttığını söylediği arkadaşımızı yumrukla darbederek burnunda kırığa yol açtı. Fail savcılığa sevk edildi, olayla ilgili avukat görevlendirildi. Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.