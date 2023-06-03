Sağanak nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı
Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle Ankara Çayı'nın su seviyesi yükseldi.
Ankara
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden itibaren etkisini artırdı. Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezindeki yağmur suyu hatlarının toplanma noktası olan Ankara Çayı'nın su seviyesi tam kapasiteye ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.